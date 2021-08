Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autofahrerin nach Unfall schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Eine 58-jährige Frau wurde am Donnerstag, 5. August, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Zollstraße Ecke Lippestraße gegen 13.20 Uhr schwer verletzt.

Ein 19-Jähriger aus Polen fuhr mit seinem VW auf der Zollstraße in nördliche Richtung und wollte an der Kreuzung nach links in die Lippestraße abbiegen. Hier kam es dann zu einem Zusammenstoß mit der 58-Jährigen, die mit ihrem Mercedes auf der Zollstraße in Richtung Süden unterwegs war.

Die 58-jährige Soesterin wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell