Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Eierwurf auf Polizeibeamte

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Donnerstag, den 20.05.2021 gegen 20:45 Uhr, kam es in der Neckarauer Straße in Mannheim, auf Höhe der Feuerwache, im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung zu einer versuchten Körperverletzung auf zwei Polizeibeamte.

Eine bislang unbekannte Person warf dabei ein hartgekochtes Ei, mit dem Ziel die anwesenden Beamten zu treffen. Das Ei verfehlte die Polizeibeamten um ca. 2 Meter. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde das Ei vermutlich aus der Neckarauer Straße 215/217 geworfen.

Beide Polizeibeamte blieben unverletzt, dennoch wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell