POL-MA: Heidelberg: Unbekannte brechen in Corona-Schnelltestzentren ein - Polizei bittet um Hinweise!

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in zwei Corona-Schnelltestzentren in der Heidelberger Altstadt ein.

Im Bereich des Marktplatzes schlugen Unbekannte die Scheibe einer Teststation ein und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeit offenbar nach Wertgegenständen. Der oder die Einbrecher entwendeten mehrere Elektrogeräte. Die Gesamtschadenshöhe sowie die Höhe des Diebstahlsschadens sind derzeit noch nicht bekannt.

Auch am Anatomiegarten Heidelberg in der Hauptstraße verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Testzentrum und durchsuchten die Station nach Wertsachen. Aus einem dort befindlichen Schrank entwendeten sie schließlich ebenfalls Elektrogeräte im Gesamtwert von mehreren Hunderteuro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Gegen 02:45 Uhr meldete eine Anwohnerin eine ca. 10-köpfige, lärmende Personengruppe in Tatortnähe. Ob es sich hierbei auch um die Täter im vorliegenden Fall handelt sowie ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen bestehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidelberg. Die Zentrale Kriminaltechnik Heidelberg wurde noch in der Nacht mit der Spurensicherung an beiden Tatorten beauftragt. Die Auswertung der Spuren dauern zum aktuellen Berichtszeitpunkt ebenfalls noch an.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, 0621 174 4444 oder beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Tel.: 0621 174 1700 zu melden.

