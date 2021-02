Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom 05.02.2021 - 07.02.2021

Polizeiinspektion Andernach (Dienstgebiet) (ots)

Kaltenengers/Rheinuferstraße (04.02.21, 18:00h - 05.02.21, 12:00h)

Die GS parkte ihr Fahrzeug (Dacia, Sandero, blau) am Vorabend gegen 18 Uhr am Spielplatz in der Rheinuferstraße ab. Als sie heute nach dem Einkaufen ihre Einkäufe ins Fahrzeug bringt bemerkt sie diverse Kratzer über die komplette rechte Fahrzeugseite. Wer ihr das Fahrzeug zerkratzt habe könne sie nicht sagen. Sie sei sich jedoch relativ sicher, dass es auf dem Parkplatz am Spielplatz passiert sein muss. Hinweise bitte an die Polizei Andernach

Andernach/Willy-Brandt-Allee (05.02.2021, 00:30 Uhr - 05.02.2021, 10:30 Uhr)

Der Geschädigte (Toyota, RAV4, grau) parkte sein Fahrzeug in einer Parktasche in der Willy-Brandt-Allee in Andernach gegen 00:30 Uhr. Gegen 10:30 Uhr am selbigen Tag bemerkt er einen Schaden an der Beifahrerseite. Hinweise zu den Beschädigungen bitte an die Polizei in Andernach.

Mülheim-Kärlich, Bahnhofstraße (05.02.2021, 15:30 Uhr)

Der Fahrer eines Mercedes-Benz Vito befuhr die Bahnhofstraße aus Richtung Rübenach kommend in Fahrtrichtung K96. Am rechten Fahrbahnrand der Bahnhofstraße parkte ebenfalls ein Mercedes-Benz Vito. Beim Vorbeifahren touchierte der Fahrer mit dem ersten Fahrzeug mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch eine dahinter fahrende Zeugin konnte der Unfall beobachtet werden. Als diese bemerkte, dass der Verursacher die Unfallörtlichkeit verließ, notierte sie sich das Kennzeichen und kontaktiere die Polizei. Nun muss sich der Fahrer als Beschuldigter für eine Verkehrsunfallanzeige verantworten.

Andernach/Birkenring/Abfahrt Aktienstraße (06.02.2021, 00:46 Uhr)

Der Fahrer eines Mercedes-Benz C180 befährt die Aktienstraße in Fahrtrichtung Miesenheim und beabsichtigt diese an der Abfahrt Birkenring zu verlassen. Die Geschädigte befährt mit ihrem Nissan Micra den Birkenring in Fahrtrichtung der Firma LTS Lohmann. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen missachtet der Fahrer mit dem Mercedes-Benz das Stop-Schild und prallt in die Fahrerseite des Nissan Micra. Ob der Fahrer des Mercedes-Benz das Schild übersehen hat, die Situation falsch einschätze oder tatsächlich die Bremsen von dem Fahrzeug nicht funktionierten werden die Ermittlungen zeigen. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin des Nissan Micra schwer verletzt und musste ins St. Nikolaus-Stiftshospital nach Andernach verbracht werden. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und durch ein hiesiges Abschleppunternehmen auf deren Gelände verbracht.

Andernach/Taubentränke (06.02.2021, 14:00 Uhr)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag öffnete sich der Boden an der Ecke St.-Thomaser-Hohl/Taubentränke. Auf Grund der jetzigen Wetterverhältnisse, wurde vermutlich die Straße an dieser Örtlichkeit stark unterspült und der Boden sacket ab. Hierdurch entstand ein Loch von ca. 45cm Durchmesser und einer Tiefe von ca. 1m. Die Feuerwehr Andernach wurde daraufhin verständigt. Diese erschien unmittelbar danach an der Einsatzstelle und übernahm die Absicherung sowie weitere Maßnahmen. Mit leichten Verkehrsbeeinträchtigungen muss in diesem Bereich gerechnet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell