POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Ampel beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 09.12.2021 gegen 12:30 Uhr wurde eine Fußgängerampel an der B37 in Bad Dürkheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters befuhr die Weinstraße Nord aus Richtung Schlossplatz und bog an der Lichtzeichenanlage links auf die B37 in Richtung Hardenburg ab. Hierbei streifte er die Fußgängerampel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Laut Angaben einer Zeugin hätte es sich um einen Transporter mit slowenischem Kennzeichen gehandelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

