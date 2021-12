Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) - Einbruch in Keller gescheitert

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 06.12.2021, 18:00 Uhr, bis 08.12.2021, 17:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Luisienstraße in Weisenheim am Sand. Bislang unbekannte Täter hebelten das Vorhängeschloss an einem Kellerverschlag auf. Dadurch wurde die Kellertür derart beschädigt, das sich diese nicht mehr öffnen ließ und die Täter nicht mehr in den Raum gelangen konnten. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

