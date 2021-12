Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der B9

Limburgerhof - B9 (ots)

Am Donnerstag, den 09.12.2021 kam es kurz nach 18:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9, auf Höhe der Anschlussstelle Limburgerhof-Rehhütte. Die Unfallstelle wurde unverzüglich durch zwei Streifenwagen der Polizeiautobahnstation Ruchheim angefahren. Ein 73-jähriger Mann aus dem Raum Karlsruhe befuhr die B9 in Fahrtrichtung Speyer. Aus bislang ungeklärter Ursache brach er mit seinem PKW VW Passat und beladenem Anhänger nach links aus und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Ein nachfolgender 66-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis konnte mit seinem Lancia nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem VW Passat. Der Lancia-Fahrer, sowie sein 47-jähriger Beifahrer und der Passat-Fahrer verletzten sich jeweils im Brust-, Nacken- und Halsbereich. Drei Rettungswagen des DRK und zwei Notärzte versorgten die Verletzten. Alle drei Unfallbeteiligte mussten zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die freiwillige Feuerwehr der VG Rheinauen war mit über 20 Kräften vor Ort, sicherte die Unfallstelle ab und befreite einen Unfallbeteiligten aus seinem Fahrzeug. Auch wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet, die PKWs gesichert und Betriebsstoffe aufgenommen. Die B9 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten für ca. 1,5 Stunden vollgesperrt, der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Limburgerhof-Rehhütte abgeleitet. Es entstanden Verkehrsstaus auf der B9 und den umliegenden Landstraßen L533 und L532. Nach Verlegung der Verletzten konnte zunächst wieder der Standstreifen freigegeben werden, sodass der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde. Gegen 20:30 Uhr konnte nach Abschleppen der Fahrzeuge die B9 wieder vollständig freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell