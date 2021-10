Polizei Köln

POL-K: 211017-1- K Alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin nach Sturz in Klink eingeliefert - Blutprobe

Köln (ots)

In der Nacht zu Samstag (16. Oktober) ist eine alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin (25) auf der Clarenbachstraße im Stadtteil gestürzt und schwer verletzt worden. Da die junge Frau deutlich nach Alkohol roch, ordneten die Polizisten noch in der Klinik die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt an.

Zeugenaussagen zufolge war die Nutzerin des Leih-Scooters gegen 2.00 Uhr in Höhe der Richard-Strauss-Straße ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen. (al/rr)

