Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Shopping mit fremder EC-Karte

Kaiserslautern (ots)

Weil sie unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto feststellte, hat eine Frau aus dem Stadtgebiet vor ein paar Wochen die Polizei informiert. In mehreren Geschäften im Stadtgebiet war mit der EC-Karte der Frau bezahlt worden. Die Karte sei ihr jedoch zuvor gestohlen worden, vermutlich an ihrem Arbeitsplatz in einer Schule.

In der Schule wurde die Karte schließlich auch im Sekretariat abgegeben. Ein Schüler hatte sie auf dem Flur gefunden. So zumindest gab es der Junge zunächst an.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben dann allerdings nach und nach ein anderes Bild. Sämtliche Einkäufe, die mit der Karte bezahlt wurden, fanden an ein und demselben Tag in einer großen Einkaufspassage statt, und die ausgewählten Geschäfte und bezahlten Waren ließen den Verdacht aufkommen, dass hier ein Jugendlicher am Werk war.

Bei der Zeugenvernehmung des "ehrlichen Finders", der die Karte abgegeben hatte, knickte der Junge dann auch ein und gab zu, dass er die Karte vor der Rückgabe zum Shoppen genutzt hatte. Er blieb jedoch bei seiner Aussage, dass er die Karte fand; gestohlen habe er sie nicht. Dennoch ermittelt die Polizei wegen Fundunterschlagung und Betrugs. |cri

