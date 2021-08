Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unberechtigte Geldforderungen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Noch immer sind in Stadt und Landkreis Inkassoschreiben mit unberechtigten Geldforderungen unterwegs. Bei der Polizei meldeten sich erneut zwei Betroffene, die ein solches Schreiben in ihrem Briefkasten hatten. Angeblich sollen sie an einer Gewinnspiel-Lotterie teilgenommen haben. Dadurch sollen Kosten in Höhe von 268,46 Euro entstanden sein. Diesen Betrag will das Inkasso-Unternehmen, das die Schreiben versendet, nun eintreiben.

Wie auch schon bei den angezeigten Fällen in der vergangenen Woche (wir berichteten: https://s.rlp.de/GGRT4) waren sich die Betroffenen sicher, an keinem Gewinnspiel teilgenommen und auch kein Abonnement abgeschlossen zu haben. Die Kripo ermittelt deshalb wegen versuchten Betrugs - und rät weiterhin zur Vorsicht, wenn jemand solche Schreiben erhält. Bitte nicht erschrecken, weil es sich beim Absender um ein "Inkasso-Unternehmen" handelt, sondern die Forderung in aller Ruhe sorgfältig prüfen. Und wenn der Verdacht besteht, dass betrügerische Absichten dahinterstecken, bitte die Polizei informieren! |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell