POL-EL: Meppen - BMW X1 beschädigt

Am Sonntagnachmittag ist es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Straße Am Neuen Markt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 15.45 und 17.40 Uhr wurde dabei ein dort abgestellter BMW X1 angefahren und beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Verursacher einen VW Sharan mit heller Lackierung gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

