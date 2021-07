Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Elfjähriger auf Schulweg von Auto angefahren

Meppen (ots)

Am Freitagmorgen ist es auf der Lingener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein elfjähriges Kind wurde dabei leicht verletzt. Der Junge war gegen 7.45 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Kuhstraße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Kanalstraße in Richtung Wallstraße. An der dortigen Ampelanlage ignorierte er eine rote Ampel und touchierte das Fahrrad des Elfjährigen am Hinterrad. Das Kind stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich mit seinem weißen Kleinwagen unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

