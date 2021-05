Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Raub

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am heutigen Dienstag (11.05.2021) kam es gegen 08:30 Uhr in der Schloß-Apotheke in der Nordersteinstraße in Cuxhaven zu einer Raubtat. Ein männlicher Täter betrat mit einem Messer das Ladengeschäft und forderte, die Kassen zu öffnen. Ihm gelang es anschließend trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unerkannt mit seiner Beute zu fliehen. Der Täter wurde als dunkelhaarig und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er sei auffällig schlank und im Alter von 20 bis 30 Jahren gewesen und habe eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Cuxhaven unter der 04721/5730 zu melden.

