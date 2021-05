Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tageswohnungseinbruch +++ Verkehrsunfälle

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Montag (10.05.2021) kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr im Ahornweg im Ortsteil Langen zu einem Tageswohnungseinbruch. Unbekannte Täter verschafften sich während der Abwesenheit der Bewohner Zugang zum Einfamilienhaus. Hier durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen und konnten schließlich mit Diebesgut unerkannt fliehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland unter der Telefonnummer 04743 9280 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Bremerhaven (A27). Am heutigen Morgen (11.05.2021) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A27. Eine 22-jährige Bremerhavenerin war an der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen in Richtung Cuxhaven aufgefahren. In der Kurve der Auffahrt geriet die junge Frau vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Ihr Pkw prallte gegen die Seitenschutzplanke und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 10.000,- Euro geschätzt.

Geestland. Am Montag (10.05.2021) ereignete sich gegen 15.00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Ortschaft Neuenwalde. Ein 67-jähriger Geestländer war mit seinem Pkw auf der Debstedter Chaussee (L118) in Richtung Debstedt unterwegs, als er kurz vor dem Ortsausgang die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw kam aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen und Zäunen. An einem Hoftor kam er schließlich zum Stillstand. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 7.500,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell