Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw geriet im Höllental in Brand

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Breitnau-Höllental;]

Am 25.09.2020, gegen 16:30 Uhr, geriet im Bereich Kreuzfelsenkurve ein in Richtung Donaueschingen fahrender Pkw in Brand. Die zur Brandstelle gerufene Feuerwehr aus Hinterzarten konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt, Auslöser des Brandes war. Der 26-jährige Fahrzeuglenker kam mit dem Schrecken davon. Das stark beschädigte Auto wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen.

Für die Dauer der Löscharbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

