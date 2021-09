Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall an der Einmündung Werler Straße

Ostbürener Straße schwer verletzt

Unna (ots)

Am Freitag ( 24.09.2021 ), kam es gegen 15:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1 / Werler Straße an der Einmündung Ostbürener Straße, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 21 jährige Mann aus Unna hatte mit seinem Krad die Bundesstraße 1 in Fahrtrichtung Werl befahren. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen kam es zur Kollision mit dem PKW einer 35 jährigen Frau aus Unna, die von der untergeordneten Ostbürener Straße aus kommend auf die Bundesstraße 1 Richtung Unna abbog. Kradfahrer und Krad wurden mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der Kradfahrer wurde schwerverletzt. Nach Erstbetreuung durch Ersthelfer und Erstbehandlung durch Notarzt und Rettungsdienst vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallkrankenhaus geflogen. Die Autofahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren die Bundesstraße 1 in beiden Richtungen und die Ostbürener Straße für längere Zeit zunächst voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Unfallaufnahme und die Sperrungen dauerten bis 17:20 Uhr. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell