Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten - Polizei sucht Zeugen

Schwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag (20.09.2021) auf Dienstag (21.09.2021) versucht, einen Geldautomaten im Vorraum einer Bank am Postplatz in Schwerte gewaltsam aufzubrechen. Einer Zeugin fiel der stark beschädigte Geldautomat gegen 07.45 Uhr auf. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Geld wurde nicht entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell