Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 05.06.2021 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Diebstahl von Katalysatoren

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Jägerweg und Kornblumenstraße Do., 03.06.21, 18:00 Uhr bis Fr., 04.06.21, 08:00 Uhr

Vermutlich in der Nacht zum Freitag wurden durch unbekannte Täter die Katalysatoren aus zwei Pkw entwendet. Hierzu mussten die Fahrzeuge teilweise mittels Wagenheber angehoben werden, um an den jeweiligen Katalysator gelangen zu können. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ca. 700 und 1200 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen getätigt haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell