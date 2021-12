Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - In falsche Fahrtrichtung in den Kreisverkehr eingefahren

Neustadt/Weinstraße (ots)

...ist ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am 09.12.2021, gegen 17:15 Uhr, in der Mußbacher Landstraße in Neustadt an der Weinstraße. Dieser fuhr nach bisherigem Erkenntnisstand von der Mußbacher Landstraße kommend in entgegengesetzter Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein. In diesem Moment befand sich ein 38jähriger Fahrzeugführer mit seinem Skoda bereits auf der inneren Fahrspur des Kreisverkehrs. Als der Neustadter das entgegenkommende Fahrzeug wahrnahm, wich dieser mit seinem Fahrzeug aus, um so einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei kam es zu einer Berührung der beiden Pkw. Am Fahrzeug des Neustadters entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Das flüchtige Fahrzeug setzte seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Neustadt, Ortsteil Mußbach, fort. Die Ermittlungen nach dem flüchtigen Fahrzeug dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße telefonisch unter der 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

