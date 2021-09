Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Öffentlichkeitsfahndung: 63-Jähriger aus Nordenham vermisst +++ Polizei bittet um Mithilfe +++ Nachtrag

Delmenhorst (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach Erich Helmut F. wird von der Polizei Nordenham zurückgenommen.

Am 29.09.2021, gegen 16:00 Uhr, konnte die Polizei Nordenham ermitteln, dass sich Erich Helmut F. aktuell in einer Reha-Klinik in Oldenburg aufhält.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, von einer weiteren Veröffentlichung bzw. Verbreitung des Lichtbildes abzusehen.

+++ Erstmeldung +++

Die Polizei Nordenham sucht nach einem 63-jährigen Mann namens Erich Helmut F., der am Sonntag, 19. September 2021, gegen 00:30 Uhr, von einem Taxi innerhalb von Nordenham nach Hause gefahren wurde. Seitdem wird der 63-Jährige vermisst.

Erich Helmut F. ist circa 178 cm groß, etwa 65 kg schwer und von schlanker Statur. Er hat graue Haare, einen grauen Oberlippenbart und trägt eine blaue Jeanshose, ein rot-kariertes Hemd, eine beige dünne Jacke sowie dunkelblaue Turnschuhe.

Die Polizei Nordenham bittet um Mithilfe, bei der Suche nach Erich Helmut F. aus Nordenham. Personen die Hinweise zu dem Vermissten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell