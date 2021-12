Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Viele Verkehrsunfälle - Unfallflucht - Verletzte Person

Grünstadt / Leiningerland - 08.12.2021 (ots)

Schon früh (06:10 Uhr) ging's mit Unfällen im Leiningerland los, als ein PKW-Fahrer auf dem Parkplatz des Krankenhauses im Westring beim Ausparken gegen eine Poller stieß. Weitere Verkehrsunfälle ereigneten sich in Obrigheim und Grünstadt (jeweils gegen eine Straßenlaterne gestoßen). Im Neubaugebiet "Bitz" stießen ein Betonmischer und ein PKW in einer Engstelle zusammen, auf dem Parkplatz vom Kaufland in der Kirchheimer Straße wurde ein parkendes Auto beschädigt, als eine Beifahrerin die Tür öffnete, während die Fahrerin noch beim Einparken war. Eine Unfallflucht, die sich am 04.12.2021 auf der Leininger Straße ereignete, wurde nachgemeldet. Hier berührten sich zwei entgegen kommende PKW mit den Außenspiegeln. Beide Fahrer hielten kurz an, der 83-Jährige Beteiligte stieg dann aber ohne Kommentar wieder ein und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt ca. 400EUR. Am 08.12.2021 um 14:00 Uhr fuhr eine 33-jährige PKW-Fahrerin vom "Kreisel Maxi-Autohof" Richtung Globus, als sie im zweiten Kreisel (Auffahrt B271/Autobahn) die Vorfahrt eines 56-jährigen Motorradfahrers missachtete. Es kam zwar zu keinem Zusammenstoß, der Motorradfahrer stürzte allerdings beim Ausweichen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen am Fuß und an der Schulter.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell