Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Spiegel beschädigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 07.12.2021 gegn 15:00 Uhr wurde ein auf einem Supermarktparkplatz in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellter Mercedes SLK beschädigt. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Fahrer eines Mercedes CLK beschädigte beim Öffnen der Fahrertür den linken Außenspiegel des ordnungsgemäß geparkten SLK. Als er von der Fahrerin, die gerade etwas aus ihrem Kofferraum holen wollte, angesprochen wurde sagte er nur "Wenn man so blöd parkt" und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Frau informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des CLK als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell