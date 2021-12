Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Früh alkoholisiert auf Fahrrad

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 08.12.2021 gegen 10:00 Uhr wurde in der Landauer Straße in Neustadt/W. ein Fahrradfahrer durch eine Streife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 64-jährigen Mann ergab einen Wert von 2,22 Promille. Daher wurde dieser in die Polizeidienststelle Neustadt/W. verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 64-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

