POL-GI: Kontrollen und drei Blutentnahmen + Brandstiftung in Wieseck + Aufmerksame Zeugen verhindern Schlimmeres + Rollerfahrer verunglückt - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 18.10.2021:

Gießen: Sicherstellung eines Fahrrades

Am 13.10.2021 (Mittwoch), gegen 14.00 Uhr, stellten Beamte der Polizeistation Gießen Nord in der Gießener Innenstadt ein Mountainbike sicher. Eine unbekannte Person hatte auffällig an dem Fahrrad herumhantiert und flüchtete, als sie die Streife entdeckte. Das sichergestellte Rad konnte aber nicht sofort einem Diebstahl zugeordnet werden. Einen Tag zuvor hatte ein Geschädigter per Online-Anzeige sein Rad als gestohlen gemeldet. Der Geschädigte konnte aber die notwendige Rahmennummer nicht nennen. Somit konnte das Rad erst später, nachdem der Geschädigte noch Bilder des Mountainbikes vorlegte, zugeordnet werden. Die Polizei weist nochmals darauf hin, sich die Rahmennummer des Rades zu notieren oder es mit einer Individualnummer gravieren zu lassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Kontrollen und drei Blutentnahmen

Im Bereich der Frankfurter Straße wurden am Sonntag, gegen 22.00 Uhr, Kontrollen durchgeführt. Es dauerte dann auch nicht lange, bis drei Autofahrer, die offenbar alle zu tief ins Glas geschaut hatten, in die Kontrollstelle fuhren. Bei einem 42 - Jährigen zeigte das Messgerät etwa 1,7 Promille an, während bei einem 51 - Jährigen und bei einem 23 - Jährigen auf dem Display der Wert von etwa 0,75 und 0,9 Promille angezeigt wurden. Auf alle kommen nun Strafverfahren zu. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Dieb schubst Fahrer weg

In der Gießener Braugasse hat ein Unbekannter am Samstag, gegen 11.00 Uhr, ein mobiles Navi aus einem Fahrzeug der Firma DHL entwendet. Der Fahrer hielt sich zu diesem Zeitpunkt im Fahrzeuginneren auf und wurde von dem Dieb weggeschubst. Der Täter konnte mit dem Navi entkommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Zeuge löscht Brand

Im Mühlackerring haben Unbekannte am Sonntagabend versucht, einen weißen Mercedes in Brand zu setzen. Dazu steckten sie vermutlich brennbares Material über ein Rad und ründeten die Sachen an. Zeugen hatten dies gegen 23.30 Uhr entdeckt und den Brand, noch bevor er sich weiter ausbreiten konnte, mittels eines Feuerlöschers gelöscht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: WC - Häuschen in Brand gesetzt

In der Straße Am Eichelbaum haben Unbekannte ein Toilettenhäuschen in Brand gesetzt. Das mobile Örtchen befand sich auf einem Schulgelände. Der Brand wurde am Montagmorgen (18.10.2021) bemerkt. Offenbar hatten die Täter am letzten Wochenende zugeschlagen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Wohnungstür eingetreten

Zu einem Angriff auf einen 33 - Jährigen kam es am Montag, gegen 00.50 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Sudetenlandstraße. Offenbar hatte ein 27 - Jähriger dessen Wohnungstür eingetreten und dann mehrfach auf sein gegenüber eingetreten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Buseck: Auseinandersetzung vor Apotheke

In der Oberpforte kam es am sehr frühen Montagmorgen zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 20 - Jähriger wurde dort von einem Unbekannten geschlagen und getreten. Die Hintergründe sind bislang unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Aufmerksame Zeugen verhindern Schlimmeres

Am frühen Sonntagmorgen haben zwei maskierte Personen versucht, in ein Handy-Laden einzubrechen. Die Täter hatten in der Braugasse in Lich mit einem Gullideckel eine Scheibe des Geschäftes eingeschlagen. Offenbar hatten die Täter dann vor, aus der Auslage Gegenstände zu entwenden. Bevor es dazu kam, wurden die beiden Täter von Zeugen, die das Ganze gegen 01.40 Uhr, zufällig mitbekommen hatten, angesprochen. Die Diebe flüchteten dann ohne Beute in unbekannte Richtung. Beide Personen sollen schlank und etwa 175 bis 180 Zentimeter groß sein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Lich: Brille beschädigt

Am Samstagmittag kam es in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Lich zur Beschädigung einer Brille einer 76 - Jährigen. Die Frau war dort mit ihrem PKW unterwegs, als sie von einem anderen Autofahrer ausgebremst wurde. Der Unbekannte stieg dann aus seinem Fahrzeug aus, griff durch die geöffnete Fensterscheibe und nahm die Brille der 76 - Jährigen. Anschließend soll er die Brille beschädigt haben und fuhr anschließend wieder weg. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Laubach: Taschendiebe im Einkaufsmarkt

Am späten Samstagvormittag waren in einem Einkaufsmarkt in der Philipp-Reis-Straße offenbar Taschendiebe unterwegs. Einem 91 - Jährigen wurde aus dessen Gesäßtasche die Geldbörse entwendet. An der Kasse bemerkte er den Diebstahl. Offenbar kam es am Samstagmorgen noch zu zwei weiteren ähnlich gelagerten Diebstählen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Rabenau: Einbruch auf dem Sportplatzgelände in Londorf

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag eine Bluetooth-Box aus einer Hütte in Londorf entwendet. Die Diebe hatten die Hütte, die sich am Sportplatz befindet, aufgebrochen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Reiskirchen: E - Bike entwendet

Aus einem Schuppen in der Friedensstraße in Reiskirchen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag (16.10.2021) ein E-Bike der Marke Pegasus entwendet. Das Rad hat noch einen Wert von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Lollar: Beim Ausparken BMW touchiert

Zwischen Freitag (15.Oktober) 13.00 Uhr und Samstag (16.Oktober) 18.00 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter vermutlich beim Ausparken in der Gießener Straße einen geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen 640d xDrive zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 350 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Mini im Vorbeifahren beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMW Mini nach einer Unfallflucht zwischen Dienstag (12.Oktober) 18.00 Uhr und Donnerstag (14.Oktober) 17.00 Uhr in der Sieboldstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte einen geparkten grauen Mini. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Friedrichstraße

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offenbar beim Rangieren in der Friedrichstraße zwischen Donnerstag (14.Oktober) 07.50 Uhr und Freitag (15.Oktober) 07.00 Uhr einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem weißen UP zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Fernwald: Opel in Steinbach beschädigt

Am Mittwoch (13.Oktober) zwischen 12.00 Uhr und 14.50 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Straße "An der Kirche" geparkten silberfarbenen Opel Vivaro auf der linken Seite. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A5/Grünberg: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Eine 33-jährige Frau in einem Toyota befuhr Montagfrüh (18.Oktober) gegen 06.20 Uhr den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in Richtung Frankfurt. Offenbar aufgrund von gesundheitlichen Problemen verlor die Toyota-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß mit dem LKW eines 22-Jährigen, der auf der rechten Spur unterwegs war. Durch den Aufprall stieß der Toyota im Anschluss nach links gegen die Betongleitwand. Die Fahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An dem Fahrzeug der 33-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 13.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Beim Vorbeifahren BMW gestreift

Sonntagabend (17.Oktober) gegen 23.25 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Staufenberg in einem VW die Siemensstraße in Richtung Klingelbachweg. In Höhe der Hausnummer 2 übersah der VW-Fahrer offenbar einen am Fahrbahnrand geparkten BMW und streifte das Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Allendorf/Lumda: Leicht Verletzter Radfahrer nach Zusammenstoß

Am Sonntag (17.Oktober) gegen 13.00 Uhr befuhr ein 68-jähriger Radfahrer aus Allendorf die Landstraße 3146 von Rabenau nach Allendorf. Ein 54-jähriger Mann in einem Mini, der hinter dem Radler fuhr, setzte zum Überholen an. Offenbar ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, bog der Radler nach links ab. Der Mini-Fahrer versuchte auszuweichen und bremste ab, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 68-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.650 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Zusammenstoß beim Spurwechsel

Ein 34-jähriger Mann aus Linden in einem BMW befuhr Samstagabend (16.Oktober) gegen 23.40 Uhr die Südanlage vom Berliner Platz in Richtung Westanlage auf der linken der beiden Geradeausspuren. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der BMW-Fahrer auf die Linksabbiegespur und es kam zum Zusammenstoß mit dem Daimler eines 23-jährigen Mann. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Berührung im Begegnungsverkehr

Sonntagfrüh (17.Oktober) gegen 06.15 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter in einem VW von Staufenberg nach Odenhausen. Im Bereich einer Kurve kam der Unbekannte vermutlich zu weit nach links und touchierte den VW eines entgegenkommenden 60-Jährigen. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einem 52-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 25.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Rollerfahrer verunglückt - Zeugen gesucht

Am Freitag (15.Oktober) gegen 13.20 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann mit einem Roller den Wißmarer Weg in Richtung Wißmar. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der Rollerfahrer in Höhe der Hausnummer 12 die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei zog sich der 58-Jährige schwere Verletzungen zu und musste von Ersthelfern vor Ort reanimiert werden. Anschließend wurde der Roller-Fahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen die den Hergang des Unfalls beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall beim Spurwechsel

Ein 55-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger befuhr am Montag (18.Oktober) gegen 06.45 Uhr die rechte Spur des Schiffenberger Wegs von Petersweiher kommend in Richtung Innenstadt und beabsichtigte in den Steinberger Weg abzubiegen. Vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der 55-Jährige auf die linke Fahrspur. Ein 32-jähriger Mann in einem BMW, der auf der linken Spur unterwegs war, wich in den Gegenverkehr aus. Beim Einordnen kam es dann jedoch zum Zusammenstoß mit dem LKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.650 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Schild und Werbetafel umgefahren

Am Montag (18.Oktober) gegen 10.20 Uhr befuhr eine 52-jährige Frau aus Laubach die Frankfurter Straße aus Lauter kommend in Richtung Grünberg. In Höhe der Straße "Am alten Turm" fuhr die Laubacherin in einer Rechtskurve geradeaus, überfuhr ein Verkehrsschild und stieß gegen eine Werbetafel. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

