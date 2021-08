Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Verkehrsunfall mit Sachschaden und Alkoholeinwirkung beim Fahrzeugführer

Wesel (ots)

Ein mit vier Insassen besetzter PKW aus Wesel befuhr am 08.08.2021 gegen 05:55 Uhr die Reeser Landstraße aus Richtung Wesel Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Flüren. Beim Abbiegen nach rechts auf die Bocholter Straße kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und prallte gegen einen Straßenlaterne. Ein Zeuge, der kurz nach dem Geschehen am Unfallort eintraf, meldete gegenüber der Polizei, dass zwei weibliche Personen fußläufig die Unfallstelle verlassen hatten. Zwei männliche Personen, bei denen es sich offenbar um Fahrer und Beifahrer handelte, wurden durch den Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten. Die weiblichen Personen konnten nicht mehr aufgefunden werden, meldeten sich im Verlauf der Unfallaufnahme jedoch telefonisch bei der Polizei. Sie gaben an, wohlauf zu sein. Auch die beiden männlichen Personen erlitten keine Verletzungen, beide standen jedoch unter dem Einfluss von Alkohol. Da bislang nicht feststeht, welche der beiden männlichen Personen den PKW zum Unfallzeitpunkt führte, wurde bei beiden eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurden die Führerscheine der Personen sichergestellt. Ebenso wurde der verunfallte PKW sichergestellt. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 30.000 EUR.

