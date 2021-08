Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort, Überfall auf Lottoannahmestelle

Kamp-Lintfort (ots)

Am Freitag, 06.08.2021 um 11:20 Uhr wurde eine Lottoannahmestelle in Kamp-Lintfort auf der Bürgermeister-Schmelzing-Straße überfallen. Eine unbekannte männliche Person betrat mit einer schwarzen Schusswaffe die Lottoannahmestelle und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Mittelstraße. Es wurde niemand verletzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers führten nicht zum Auffinden des Täters. Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, vermutlich Deutscher, ca. 183 cm groß, sehr schlank, bekleidet mit einem dunklen Oberteil und einer dunklen Hose. Bei Tatausführung trug der Täter eine Sturmhaube und führte eine schwarze Schusswaffe sowie einen weißen Stoffbeutel mit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Wesel unter der Telefonnummer: 0281 / 107-0 zu melden.

