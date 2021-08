Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Wer vermisst sein Fahrrad?

Kriminalpolizei sucht Eigentümer

Xanten (ots)

Die Kripo in Xanten konnte bei einem Verdächtigen an der Straße Maulbeerkamp ein Fahrrad sicherstellen. Da der 28-jährige Xantener keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte und er es angeblich auf einem Flohmarkt in Aachen gekauft hat, besteht der Verdacht, dass das Rad aus einem Diebstahl stammen könnte.

Daher suchen die Kollegen jetzt mit einem Bild nach dem Eigentümer oder nach Zeugen, die Hinweise auf den Besitzer geben können.

Bei dem Rad handelt es sich um ein graues Pedelec der Marke Pegasus, Model Solero E 8. Die Rahmennummer des Pedelecs ist entfernt worden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell