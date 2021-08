Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht unbekannte Zeugin mach Unfallflucht Nachtrag zur Pressemitteilung

Wesel (ots)

Wie bereits berichtet, sucht die Polizei in Wesel Zeugen, die am Mittwoch in der Fußgängerzone einen Unfall beobachtet haben. Insbesondere eine anwesende Zeugin, die jedoch nach dem Vorfall die Örtlichkeit verlassen hat. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4986107

Gegen 18.20 Uhr befuhr eine unbekannte Radfahrerin die Brückstraße. In Höhe eines dortigen Schuhgeschäftes stieß sie mit einem sechs Jahre alten Kind zusammen, das in diesem Moment das Geschäft verließ. Das Kind verletzte sich leicht und musste ambulant behandelt werden.

Die Radfahrerin, die etwa 45 bis 47 Jahre alt ist und einen grünen Pullover trug, entfernte sich, obwohl sie von Angehörigen aufgefordert wurde, anzuhalten.

Da die Fußgängerzone um diese Uhrzeit gut besucht war, hofft das Verkehrskommissariat, dass sich Zeugen melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell