Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Dreister Diebstahl von Spielautomaten - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Acht Spielautomaten im Gesamtwert von rund 36.000 Euro wurden aus dem Lagerregal einer Firma in der Breslauer Straße gestohlen. Weiter wurde aus einem abgeschlossenen separaten Raum ein hoher Bargeldbetrag entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 08.07.2021 und Montag, 19.07.2021. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/7404-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Breslauer Straße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. md/ms

