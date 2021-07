Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Hund quert Straße - Rollerfahrerin stürzt mit Sozia

Freiburg (ots)

Mit ihrem Motorroller befuhr am Mittwoch, 21.07.2021, gegen 13.10 Uhr eine 15 Jahre alte Jugendliche die Rheinfelder Straße in Richtung Rheinfelden. Plötzlich lief ein Hund von rechts auf die Fahrbahn, woraufhin die Jugendliche auswich und zusammen mit ihrer ebenfalls 15 Jahre alten Sozia auf die Fahrbahn stürzte. Die beiden Mädchen verletzten sich hierbei leicht, der Hund blieb unverletzt. Am Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. md/ms

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell