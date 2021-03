Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Auto seit Dezember ohne Zulassung (10.03.2021)

Spaichingen (ots)

Ein nicht zugelassenes Auto ist der Polizei am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr auf der Hauptstraße aufgefallen. Ein 78-jähriger Mann fuhr mit einem VW Caddy an einer Polizeistreife vorbei, als den Polizeibeamten auffiel, dass sich keine Zulassungsstempel an den Kennzeichen befanden. Eine Recherche ergab, dass das Auto bereits im Dezember 2020 außer Betrieb gesetzt wurde. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

