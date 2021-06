Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Laut, aggressiv und beleidigend

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Ruhestörung ist die Polizei in der Nacht zu Sonntag in die Bismarckstraße gerufen worden. Anwohner meldeten gegen 3.30 Uhr, dass jemand auf seinem Balkon laute Musik höre und dazu auch noch lauthals mitsinge.

Als die Streife wenig später vor Ort eintraf, wurden die Beamten von dem "nächtlichen Musikanten" alles andere als freundlich begrüßt. Er öffnete den Polizisten zwar die Tür, schrie sie aber sofort an, ließ sich nicht beruhigen und ignorierte auch die Aufforderung, die Lautstärke der Musik zu reduzieren. Schließlich schlug und spuckte er auch noch in Richtung der Beamten und fing an, sie mit Schimpfwörtern zu betiteln.

Als er sich in bedrohlicher Weise auf die Polizisten zu bewegte, wurde der Mann zu Boden gebracht und gefesselt, wobei er massiv Widerstand leistete und auch Drohungen ausstieß. Ein Polizeibeamter und der 30-Jährige selbst wurden dabei leicht verletzt.

Der Randalierer wurde mit zur Dienststelle genommen, verhielt sich aber weiterhin aggressiv und beleidigte unentwegt die Einsatzkräfte.

Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Mann aufgrund der befürchteten Fremd- und Eigengefährdung in eine Fachklinik gebracht. Hier wurde der 30-Jährige zu einem Atemtest gebeten - demnach hatte er 2,65 Promille intus. Er blieb auf freiwilliger Basis im Krankenhaus. Der Mann muss mit einer Strafanzeige wegen Widerstands, Körperverletzung und Beleidigung rechnen. |cri

