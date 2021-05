Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von EC-Karten in Großenkneten und Wardenburg +++ Warnung

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 2. Mai 2021, sowie am Montag, 3. Mai 2021, ist es in den Gemeinden Großenkneten und Wardenburg jeweils zu einem Diebstahl einer EC-Karte gekommen.

Am Sonntag, zwischen 17:40 und 18:00 Uhr, stellte sich dabei ein unbekannter Täter im Ortsteil Huntlosen in Großenkneten einer älteren Dame an der Haustür als Polizeibeamter vor.

Durch das Vortäuschen einer Amtsfunktion erhielt der Täter Zutritt zur Wohnung.

In ein Gespräch verwickelt, erfragte er bei der 81-jährigen Dame die Geheimzahl ihrer EC-Karte. Diese entwendete er daraufhin aus einer Geldbörse und entfernte sich wieder aus der Wohnung.

Die gleiche Vorgehensweise konnte am Montag gegen 13 Uhr bei einem älteren Herrn in Wardeburg festgestellt werden.

Als Polizeibeamter mit dem Vorwand ausgegeben, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und er das Vermögen sichern müsse, erhielt ein unbekannter Täter die EC-Karte des 89-Jährigen. Anschließend rannte er davon.

Eine Sperrung der EC-Karten ist in beiden Fällen erfolgt. Ob mittels der EC-Karten Geld erlangt werden konnte, ist bislang noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Polizeibeamte keineswegs die Herausgabe von EC-Karten fordern würden.

Wenn es auch bei Ihnen an der Haustür klingelt, gewähren Sie fremden Personen keinen Zutritt in Ihre Wohnung und geben Sie niemals Ihre EC-Karte in fremde Hände.

Sensibilisieren Sie darüber hinaus auch ältere Menschen in Ihrem Umkreis über derartige Straftaten.

