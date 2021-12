Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken randaliert

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 08.12.2021 gegen 23:15 Uhr wurden Hausbewohner in der Straße Am Speyerbach auf einen Mann aufmerksam, der vor der Haustüre Lärm verursachte. Es stellte sich heraus, dass er in einem augenscheinlich betrunkenen Zustand einen an der Haustür befindlichen Adventskranz beschädigte. Von den Bewohnern darauf angesprochen wurden diese von dem 22-Jährigen beleidigt. Zudem stürzte der Mann und beschädigte hierbei ein geparktes Fahrzeug. Die gerufene Polizei stellte fest, dass der 22-Jährige zwar betrunken aber aufnahmefähig war, ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von ca. 2,8 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Hause geschickt. Der Grund für seine Aktivitäten konnte bislang nicht herausgefunden werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell