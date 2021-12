Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Verkehrsunfall Homburger Straße vom Montag (6.12.) in Karben - Abschlussmeldung

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldung der Polizei Wetterau vom 07.12.2021

Verkehrsunfall Homburger Straße vom Montag (6.12.) - Abschlussmeldung

Karben: Nach einem Frontalzusammenstoß gegen 9.55 Uhr in der Homburger Straße an der Einmündung zur Straße "Am Breul" flüchtete der mutmaßliche Fahrer des am Unfall beteiligten Renault zu Fuß vom Unfallort (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5091647 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5092029 ) . Schnell ergab sich der Verdacht, dass es sich bei dem Fahrer um einen 32-Jährigen aus Wiesbaden handelte. Der Mann konnte im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Er meldete sich in den Abendstunden auf einer Polizeiwache in Wiesbaden und räumte ein, am Steuer des Renault gesessen zu haben. Er ist aktuell nicht im Besitz eines Führerscheins. Neben dem Vorwurf der Unfallflucht ergänzt der Sachverhalt des Fahrens ohne Fahrerlaubnis daher das gegen ihn laufende Ermittlungsverfahren. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen bog die Fahrerin des Mercedes nach links von der Homburger Straße ab. Dabei beachtete sie den entgegenkommenden Renault offenbar nicht und es kam zum Zusammenstoß. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Corina Weisbrod

