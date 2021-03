Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Navigationsgerät ausgebaut +++ Einbruch in Firmengebäude +++ Fahrräder aus Keller entwendet +++ Hausfassade beschmiert

Wiesbaden (ots)

1. Navigationsgerät ausgebaut,

Wiesbaden, Weidenbornstraße, 28.02.2021, 15:00 Uhr - 19:45 Uhr

(he)Am Sonntagabend wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter in der Weidenbornstraße aus einem geparkten Mercedes das Navigationsgerät sowie das Armaturenbrett ausgebaut und entwendet hatten. Zwischen 15:00 Uhr und 19:45 Uhr zerstörten die Diebe eine Seitenscheibe des PKW, gelangten so in das Fahrzeuginnere und verursachten durch die Beschädigungen und den Diebstahl einen Gesamtschaden von circa 4.000 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

2. Einbruch in Firmengebäude,

Wiesbaden-Delkenheim, Max-Planck-Ring, Feststellungszeitpunkt: 27.02.2021, 19:45 Uhr

(he)Am Samstagabend wurde die Polizei durch den zuständigen Sicherheitsdienst darüber informiert, dass es in Delkenheim im Max-Planck-Ring mutmaßlich zu einem Einbruch in ein Firmengebäude gekommen war. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass an dem betroffenen Firmenkomplex ein Zugangstor sowie eine ins Innere des Gebäudes führende Tür geöffnet waren. Innerhalb des Gebäudes fanden sich ebenfalls Hinweise, welche auf ein unbefugtes Betreten schließen lassen. Ob es tatsächlich zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen war, bedarf abschließender Überprüfungen. Zeugen, welche am Samstagnachmittag bis in die Abendstunden im zuvor genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Baucontainer gewaltsam geöffnet und Maschinen entwendet, Wiesbaden-Nordenstadt, Birnenweg, 25.02.2021, 16:00 Uhr - 26.02.2021, 09:00 Uhr

(He)Zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr und Freitag, 07:00 Uhr, waren auf einem in Nordenstadt im Birnenweg gelegenen Baustellengrundstück Diebe zugange und ließen aus einem gewaltsam geöffneten Baucontainer mehrere Baumaschinen mitgehen. Am Freitagmorgen stellten die betroffenen Firmen fest, dass Unbekannte mehrere auf dem Baustellengelände stehende Container gewaltsam geöffnet und durchsucht hatten. Aus einem Container verschwanden mehrere Baugeräte, wobei eine abschließende Aufstellung samt Schadenshöhe noch aussteht. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Zwei Fahrräder aus Keller entwendet,

Wiesbaden, Seerobenstraße, 19.02.2021-28.02.2021

(he)Im Verlauf der vergangenen Woche verschwanden aus einem Fahrradkeller in der Seerobenstraße zwei Räder im Wert von fast 2.000 Euro. Letztmalig wurden die angeschlossenen Fahrräder am 19.02.2021 im Keller des betroffenen Mehrfamilienhauses gesehen. Gestern, gegen 11:30 Uhr, wurde der Diebstahl dann festgestellt. Es handelte sich um ein Pedelec der Marke "Fischer", Farbe schwarz vom Typ "Proline ETD" sowie um ein Herrenrad des Herstellers "Univega", Farbe silber, Typ "Summit". Die AG Fahrrad der Polizeidirektion Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

5. Schmiererei an Hauswand,

Wiesbaden, Kellerstraße, 19.02.2021 - 28.02.2012

(he)Zwischen dem 19. und 28. Februar beschmierten unbekannte Täter in der Kellerstraße die Hauswand sowie das Hoftor eines Mehrparteienhauses und verursachten dadurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der oder die Täter, zu denen es bis dato keine Hinweise gibt, besprühten das Anwesen mit schwarzer und lila Farbe. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell