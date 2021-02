Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Auffahrunfall - PKW fährt auf LKW - zwei Personen schwerverletzt +++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Loreleiring,

Donnerstag, 25.02.2021, 12:40 Uhr,

(jka)Heute Nachmittag ereignete sich gegen 12:40 Uhr auf dem Loreleiring ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau und ein Kleinkind schwerverletzt wurden. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 67-Jähriger mit seinem VW Polo auf einen geparkten Pritschenwagen auf. In dem mit fünf Personen besetzten Polo befanden sich zwei Erwachsene sowie drei Kleinkinder im Alter von eineinhalb bis fünf Jahren. Bei dem Unfall wurden sowohl die 42-jährige Beifahrerin, sowie ein eineinhalbjähriges Kind schwerverletzt und in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer und die zwei weiteren Kinder wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache, zu denen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, dauern an. Der Loreleiring war zur Unfallaufnahme zwischen Dotzheimer Straße und Oestricher Straße bis gegen 15:30 Uhr voll gesperrt. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte beim 3. Polizeirevier unter 0611 / 345-2340.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell