POL-WE: Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 06.12.2021

Eingestiegen und Automat aufgebrochen

Florstadt: Ein Geschäft suchten Einbrecher in der Nacht von Samstag (04.12.) auf Sonntag (05.12.) in Nieder-Florstadt heim. Zwischen Geschäftsschluss gegen 00.30 Uhr und 10 Uhr morgens schlugen die Langfinger die Scheibe eines Fensters zu einer Spielothek am Messeplatz ein und gelangten so in das Gebäude. Im Gastraum brachen sie einen Spielautomaten auf und entwendeten eine bislang nicht bekannte Menge Bargeld daraus. Der verursachte Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Hoher Schaden an Tür zu Fahrradladen

Nidda: Die Eingangstür eines Fahrradgeschäfts versuchten Einbrecher in der Nacht von Sonntag (5.12.) auf Montag (6.12.) in der Straße "Raun" aufzuhebeln. Sie hinterließen einen Schaden von etwa 8000 Euro an der Tür, die sie nicht öffnen konnten. Möglicherweise wurden sie bei der Tat gegen Mitternacht gestört. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Flasche gegen die Windschutzscheibe

Büdingen: Mit dem Schrecken und einer beschädigten Windschutzscheibe kam die Fahrerin eines PKW am Sonntag (5.12.) in der Berliner Straße davon. Als die Frau gegen 6.55 Uhr über die Berliner Straße in Richtung Eberhard-Brauner-Allee fuhr, überquerte ein offensichtlich betrunkener Mann im braunen Parka die Straße. Er warf plötzlich eine Flasche nach ihrem Fahrzeug, die die Frontscheibe des Ford traf. Diese wurde dabei beschädigt. Wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 und nimmt Hinweise auf den Flaschenwerfer entgegen.

Auspuff verloren und geflüchtet

Bad Vilbel: Einen Schaden von ca. 2000 Euro zog sich der Fahrer eines Ford Focus am Samstag (4.12.) auf der B3 zu. In Höhe Bad Vilbel verlor der vorausfahrende Autofahrer gegen 7.20 Uhr seinen Auspuff. Der Fahrer des Ford überfuhr das Autoteil. Dabei entstanden die Schäden an Stoßstange, Kühlergrill und Unterboden. Ungeachtet dessen fuhr der PKW ohne Auspuff weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Bad Vilbel: Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise auf den Flüchtigen entgegen.

