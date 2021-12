Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kontrollen zur Einhaltung der Coronavirus-Schutzverordnung + Pedelec entwendet + Trekkingrad entwendet + Eierwürfe + Einbruch in Werkstatt + Tür beschädigt + Dachrinne entwendet

Kontrollen zur Einhaltung der Coronavirus-Schutzverordnung

Bad Vilbel: Polizei und Ordnungsamt führten am Donnerstag (02.12.) Kontrollen im Zusammenhang mit der Coronaviraus-Schutzverordnung in Bussen durch. Ziel dabei war es, die Maskenpflicht und die Einhaltung der 3G-Regel im öffentlichen Personennahverkehr zu überprüfen. Das Fazit ist erfreulich: Zwischen 13.45 Uhr und 16.15 Uhr kontrollierten die eingesetzten uniformierten und zivilen Streifen insgesamt 81 Personen in sieben Bussen. Lediglich bei einer Person stellten die Beamten einen fehlenden 3G-Nachweis fest und fertigten eine entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeige. Die Polizei wird weiterhin sowohl im Rahmen ihrer eigenen Aufgabenwahrnehmung als auch bei zukünftigen, gemeinsamen Kontrollen mit dem Ordnungsamt die Einhaltung der Corona-Bestimmungen im öffentlichen Raum kontrollieren.

Pedelec entwendet

Friedberg: Vom Schulhof in der Straße Im Wingert entwendeten Unbekannte am Donnerstag (02.12.) ein angeschlossenes Pedelec. Der Besitzer des schwarzen "Anyway"-Fahrrads stellte es um 11.30 Uhr ab und bemerkte den Diebstahl um 13 Uhr. Das Diebesgut hat einen Wert von 1000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 06031/601-0 entgegen.

Trekkingrad entwendet

Bad Vilbel: Ein "Raleigh"-Trekkingrad im Wert von über 400 Euro entwendeten Unbekannte am Bahnhof in der Max-Planck-Straße. Zwischen 12.30 Uhr und 22.30 Uhr nahmen die Diebe das angeschlossene, matt-graue Rad an sich. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0, bittet um Zeugenhinweise.

Eierwürfe

Rosbach: Am vergangenen Wochenende warfen Unbekannte Eier gegen den Kindergarten am Ahornplatz. Weil sich einige der Verschmutzungen nicht restlos entfernen lassen, entstand dadurch an der Hausfassade ein Schaden von etwa 300 Euro. Die Beschädigungen entstanden zwischen 16 Uhr am Freitag (26.11.) und 07.30 Uhr am Montag. Zudem handelt es sich nicht um den einzigen Fall. Wie bereits berichtet, warfen Unbekannte auch Eier an ein Schulgebäude in der Straße In den Junkergärten (Pressemeldung 30.11.2021, 12.24 Uhr). Auch an weiteren Gebäuden im Umfeld stellten Bewohner die Eierwürfe fest, konnten die Verschmutzungen jedoch komplett entfernen. Die Polizei Friedberg (Tel. 06031/601-0) sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und gibt zudem den Hinweis: Was vielleicht als Streich gedacht war, bedeutet nun viel Ärger für die Gebäudeverantwortlichen. Und rechtlich handelt es sich nicht mehr um nur um einen Jux, sondern um Sachbeschädigungen mit entsprechenden Strafanzeigen.

Einbruch in Werkstatt

Butzbach: Wahrscheinlich ohne Diebesgut verließen Unbekannte eine Werkstatt im Lindenhof, nachdem sie zwischen 19 Uhr am Donnerstag (02.12.) und 09 Uhr am Freitag die Tür gewaltsam öffneten. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von 500 Euro an der Tür. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/7043-4010, entgegen.

Tür beschädigt

Friedberg: In der Kaiserstraße beschädigten Unbekannte die Haustür eines Mehrfamilienhauses. Allem Anschein nach nutzten sie hierfür einen Bohrer und verursachten damit einen Schaden von 250 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0, bittet um Hinweise.

Dachrinne entwendet

Bad Nauheim: Teile einer Dachrinne an einer Scheune in der Straße Johannisberg entwendeten Unbekannte zwischen 13 Uhr am Montag (29.11.) und 08 Uhr am Donnerstag. Die entwendeten 20 Meter der Kupferdachrinne haben einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/601-0, sucht Zeugen: Wer hat im Tatzeitraum Personen auf dem Dach der Scheune bemerkt? Wem sind Personen beim Verladen der Dachrinne aufgefallen? Wer hat fremde, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen?

