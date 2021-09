Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Sattelzug kippt um -

Offenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag kam um 18:05 Uhr der Fahrer eines polnischen Sattelzuges auf der BAB A5 bei km 674 auf der Fahrt in Richtung Freiburg aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem 40-Tonner in den Grünstreifen. Beim Versuch, den Lkw zu stabilisieren und das Gefährt zurück auf die Autobahn zu lenken, kippte der Lkw auf die Seite und blieb im Grünstreifen liegen. Der Fahrer des Sattelzuges wurde beim Unfall verletzt. Der Auflieger ist mit Kartons beladen. Der Verkehr auf der A5 kann auf dem mittleren und linken Fahrstreifen die Unfallstelle passieren; der rechte Fahrstreifen ist während der Unfallaufnahme gesperrt. Aufgrund des Unfalles kommt es zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern zu stockendem Verkehr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

/bbm

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell