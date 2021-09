Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ladendieb festgehalten

Offenburg (ots)

Am Montagmorgen wurde in einem Lebensmittelmarkt in der Wilhelm-Röntgen-Straße ein Diebstahl gemeldet. Gegen 9.30 Uhr wurde ein 37-Jähriger nach Passieren der Kasse angesprochen und in ein Büro gebeten. Auf dem Weg dorthin soll er die Mitarbeiter des Marktes von sich weggestoßen und sich geweigerte haben, drei zuvor entwendete Flaschen Alkohol herauszugeben. Im Büro soll er eine der Flaschen aus seiner Jacke genommen und versucht haben, einen der Mitarbeiter zu verletzen. Er konnte bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell