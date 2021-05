Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (15.05.2021) wurde gegen 12.00 Uhr ein beschädigter Baum auf dem Püsselbürener Damm im Bereich einer Überquerungshilfe in Höhe Wallgraben festgestellt. Die eingesetzten Beamten konnten in dem Bereich Reifenspuren auf dem Erdreich feststellen. Hinweise auf den Verursacher des Schadens liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt schätzungsweise 250 Euro. Die Polizei bitte Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

