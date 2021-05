Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (12.05.2021), 20.00 Uhr, bis Donnerstag (13.05.2021), 22.00 Uhr, ist ein roter Fiat 500 beschädigt worden. Das Fahrzeug war in dieser Zeit auf dem Parkplatz an der Färbergasse 9 abgestellt. Der Fiat wurde hinten seitlich links im Bereich des Kotflügels beschädigt. Konkrete Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell