Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fahrrad gestohlen + Pedelecs entwendet + Unfall im stockenden Verkehr + Haus von Dieben durchsucht

Friedberg (ots)

Fahrrad gestohlen

Bad Nauheim: Unbekannte entwendeten ein Fahrrad vom Schulhof in der Straße Am Solgraben. Das grüne Trekkingrad der Marke Ghost stand ab 08 Uhr am Montag (29.11.) am Fahrradständer und war mit einem Schloss gesichert. Gegen 15.15 Uhr stellte die Besitzerin das Fehlen fest. Das Rad hat einen Wert von etwa 620 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/601-0, bittet um Zeugenhinweise.

Pedelecs entwendet

Bad Nauheim: Diebe entwendeten zwei Pedelecs im Gesamtwert von mehreren tausend Euro aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Goldstein. Wie die unbekannten Personen zwischen 17.15 Uhr am Samstag (27.11.) und 08 Uhr am Dienstag ins Haus gelangten, steht bislang nicht fest. Zeugenhinweise werden durch die Friedberger Polizei, Tel. 06031/601-0, entgegengenommen.

Unfall im stockenden Verkehr

Rosbach: Auf der B455 zwischen der Anschlusstelle A5 und Rosbach stießen am Dienstag zwei Fahrzeuge ineinander. Gegen 15 Uhr staute sich der Verkehr, was der 25-jährige Fahrer eines Kastenwagens mutmaßlich zu spät bemerkte. Er fuhr auf den vor ihm fahrenden Audi auf. Der 34-jährige Fahrer aus Schmitten erlitt dabei leichte Verletzungen und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Sowohl am Iveco als auch am A4 entstanden Schäden in Höhe von jeweils etwa 10.000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden.

Haus von Dieben durchsucht

Bad Vilbel- Dortelweil: Über die Terrassentür verschafften Diebe sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Lindenstraße. Zwischen 08.30 Uhr und 11 Uhr am Dienstag (30.11.) gelangten sie in das Haus und durchsuchten mehrere Zimmer. Zum möglichen Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0, bittet um Zeugenhinweise.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

