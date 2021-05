Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - alkoholisierter Fahrer flüchtet vor Polizei

Bad Segeberg (ots)

Ein unter Alkohol-und Drogenbeeinflussung stehender BMW-Fahrer flüchtet vor einer Verkehrskontrolle und wird nach kurzer Verfolgungsfahrt gestellt.

Der 37-jährige Mann aus Norderstedt sollte am 24.05.2021, um 11.10 Uhr, mit seinem Fahrzeug in der Ohechaussee von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Ein auf der Fahrbahn stehender Beamter in gelber Warnweste hatte dem Fahrer deutlich die Anhaltekelle vorgehalten, der BMW-Fahrer ignorierte dieses Zeichen jedoch, umkurvte den Beamten und beschleunigte sein Fahrzeug stark in Richtung Ulzburger Straße. Auf der Flucht überfuhr der Fahrer des BMW X5 an der Ochsenzoller Straße eine rote Ampel und lenkte sein Fahrzeug bis zum HSV-Parkplatz am Kreisel Marommer Straße. Dort konnte der zu Fuß Flüchtende von einer hinterherfahrenden Polizeistreife gestellt und festgenommen werden. Die Beamten stellten bei dem Norderstedter starken Alkoholgeruch fest, eine Atemmessung ergab einen Wert von über einem Promille, weiterhin verlief ein Drogenvortest positiv. Die Entnahme einer Blutprobe führte ein Arzt auf der Wache durch. Einen Führerschein konnte der Beschuldigte nicht vorlegen, da ihm die Fahrerlaubnis bereits wegen einen gleichen Delikts entzogen worden war. Zudem wiesen die Kennzeichen am Pkw keine Zulassungsplakette auf.

Der Autofahrer muss sich nun wegen einer Drogen- und Trunkenheitsfahrt, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung und weiterer Verkehrsdelikte während der Fluchtfahrt verantworten.

