Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mit roter Farbe geschmiert in Nidda + Rettungskräfte, Polizei und Abschleppdienst nach Unfall in Bad Nauheim + und andere

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 08.12.2021

Rettungskräfte, Polizei und Abschleppdienst nach Unfall auf der Landstraße Bad Nauheim: "Es hat ganz schön gekracht" so die Aussage eines Zeugen zu einem Unfall am Dienstag (7.12.) zwischen Bad Nauheim und Steinfurth. Offenbar übersah die Fahrerin eines Jeeps beim Einfahren in die Landstraße 3134 einen herannahenden Ford Fiesta auf seinem Weg gen Bad Nauheim. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei sich sowohl die 44-Jährige Fahrerin des Jeep, als auch der 19-jährige Fiesta-Fahrer leicht verletzten. Rettungskräfte verbrachten beide zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser. Beide PKW waren erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst verbrachte sie von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 13.000 Euro. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

+

Mit roter Farbe geschmiert - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht! Nidda: Mit roter Farbe versahen bislang Unbekannte zwischen Donnerstag (2.12.) und Samstag (4.12.) die Scheiben der Bushaltestelle gegenüber dem Parkplatz des Schwimmbads "An der Krötenburg". Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Möglicherweise die gleiche Farbe fand sich am stationären Blitzer in der Straße "Raun". Sie wurde zwischen Donnerstag (2.12.) und Freitag (3.12.) angebracht. Der Schaden an der Geschwindigkeitsmessanlage beläuft sich auf etwa 250 Euro. Die Anlage ist jedoch bereits wieder in Betrieb. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

+

Am Sportlerheim Auto gestreift und geflüchtet Karben: Am Sportlerheim im Bindweidring in Burg-Gräfenrode parkte eine Frau ihren Hyundai am Samstag (4.12.) gegen 19 Uhr. Während der PKW über Nacht dort stand, streifte ihn offenbar ein anderes Fahrzeug und hinterließ Kratzer und Schleifspuren am Heck. Am Sonntag (5.12.) bemerkte die Besitzerin bei der Rückkehr zum Auto gegen 15 Uhr den Schaden von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell