Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Herten: In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter im Stadtteil Langenbochum in ein Sportstudio ein. Sie zerschlugen eine Glastür und gelangten so ins Innere. Im Objekt durchsuchten sie Schränke und flüchteten dann unerkannt vom Tatort. Zum möglichen Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Dorsten: Unbekannte drangen an der Gahlener Straße in eine Arztpraxis ein und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Sie flüchteten unerkannt mitsamt dem aufgefundenen Bargeld und einem Kaffeevollautomaten. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 11.00 Uhr. Recklinghausen: Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Donnerstag, in der Zeit von 07 Uhr bis 15 Uhr, an der Nordstraße. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Datteln: Zwei unbekannte Männer brachen am Donnerstagabend (21 Uhr) einen Altkleidercontainer an der Rudolf-Diesel-Straße auf. Ein Zeuge informierte die Polizei, nachdem er die beiden an dem Container bemerkte, wie sie die Kleidungsstücke durchwühlten. Er sprach sie an, woraufhin sie mit Sporttaschen in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße flüchteten. Die Polizei konnte keine verdächtigen Personen mehr im Umfeld antreffen. Gladbeck: An der Klarastraße brachen unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt. Nähere Angaben zum möglichen Diebesgut liegen nicht vor. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und heute, 10 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell