Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Ladendiebstahl - Verdacht auf Gewerbsmäßigkeit

Grünstadt, Kirchheimer Straße - 08.12.2021, 17:00 Uhr (ots)

Eine 44-Jährige Kundin verhielt sich in einem Baumarkt in der Kirchheimer Straße auffällig, woraufhin sie von Verantwortlichen auf dem Weg zu seinem Auto verfolgt wurde. Aufforderungen zum Stehenbleiben ignorierte sie. Zwischenzeitlich ließ die Diebin mehrere Sachen zwischen geparkten Autos fallen. Bei der Überprüfung wurden zahlreiche Zangen im Wert von 400EUR gefunden, die nicht bezahlt waren. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass die Frau in der Vergangenheit schon öfters einschlägig aufgefallen war - insbesondere auch mit wertvollen Gartenscheren etc., was auf eine gewerbsmäßige Begehung hindeuten dürfte.

