Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pressemitteilung der PI Rotenburg (Wümme) für den Zeitraum 03.12. - 05.12.2021

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg, B 75: Verkehrsunfall mit drei Verletzten Am 05.12.2021, gegen 06.25 Uhr, kommt es im Bereich B 75 zwischen Waffensen und dem Gewerbegebiet Hohenesch zu einem Verkehrsunfall. Ein Transporter mit Ratzeburger Kennzeichen kommt alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der Fahrer (21-jähriger lettischer Staatsangehöriger aus Hamburg) kann sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wird letztlich nur leicht verletzt. Seine Mitfahrer (21-jährige lettische Staatsangehörige aus Hamburg) werden schwer verletzt, wobei der Beifahrer im Pkw eingeklemmt wird und der Mitfahrer im Fond, unangeschnallt, letztlich im Fahrzeug liegend aufgefunden wird. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergibt sich, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol steht und keinen Führerschein besitzt. Während die Mitfahrer weiterhin im Krankenhaus verbleiben, wurde der Fahrer nach der Erstversorgung und der Entnahme einer Blutprobe aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rotenburg, B 71: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am 05.12.2021, 02.25 Uhr, kam es auf der B 71 in Höhe der Siedlung Luhne zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 19-jährige Fahrer aus dem Landkreis Rotenburg mit seinem Pkw VW alleinbeteiligt, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn abgekommen ist. Hierbei kam es zur Kollision mit drei Straßenbäumen und einem Leitpfosten. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer konnte nach ambulanter Behandlung nach Hause entlassen werden.

PI Rotenburg (Wümme) Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell