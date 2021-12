Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Brand eines Unterstandes ++ Handtasche vom Fahrradlenker gestohlen ++ Einbruch in ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen ++ Einbrecher überrascht ++

Rotenburg (ots)

Brand eines Unterstandes

Zeven. Zu einem Brand eines Holzunterstandes am Stuhmer Weg kam es am späten Mittwochmorgen. Die Bewohner retteten sich schon vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem angrenzenden Wohnhaus. Durch die Feuerwehr konnte anschließend ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Nach Polizeiangaben ist das Haus weiterhin bewohnbar. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 40.000 Euro. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei Zeven aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Handtasche vom Fahrradlenker gestohlen

Zeven. Am Mittwochmittag befuhr eine 80-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Straße "Brakeweg", als ein bislang unbekannter Täter, die um den Fahrradlenker gebundene Handtasche entwendete. Anschließend flüchtete der Täter mit einem schwarzen Damenrad in Richtung der Straße "In den Wiesen". Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter 04281 9306-0 entgegen.

Einbruch in ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen - Gartengeräte gestohlen Fintel. Zwischen Sonntag- und Dienstagnachmittag bemerkte ein Bewohner eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens in der Straße "Himberg", dass das Schloss zu einer Werkstatttür aufgebrochen wurde. Nach Angaben des Mannes sollen diverse Gerätschaften, wie Kettensägen, Laubsauger und eine Heckenschere gestohlen worden sein. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei Fintel auf etwa 2.000 Euro. Hinweise an die Polizeistation Fintel unter der Telefonnummer: 04265-95486-0.

Einbrecher überrascht

Bremervörde/ Elm. Als der 58-jährige Bewohner eines Einfamilienhauses an der Elmer Landstraße am späten Mittwochnachmittag nach Hause kam, musste er zwei ihm unbekannte Personen in seinem Haus feststellen. Die beiden Täter waren gerade dabei das Haus nach Diebesgut zu durchsuchen, als sie gestört wurden und anschließend durch ein Fenster aus dem Gebäude flohen. Auf ihrer Flucht verloren die beiden Einbrecher diverses Diebesgut. Die Schadenshöhe kann durch die Polizei aktuell nicht genau benannt werden, dürfte sich aber auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter folgender Telefonnummer: 04261-947-0 entgegen.

Bekifft mit dem Auto unterwegs

Zeven. Die Beamten der Polizei Zeven kontrollierten im Verlauf des Mittwochabends einen jungen Mann aus dem Bereich Selsingen in der Pappelallee. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Beamten bei ihm Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmittel hindeuteten. Ein Drogenvortest gab den Beamten ein weiteres Indiz für eine Beeinflussung durch Rauschgift. Für den jungen Mann war somit die Fahrt vorbei und er musste sich einer Blutprobe unterziehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell